Günzbrücken bei Nattenhausen und Wasserburg gesperrt

Wegen Hochwasserschäden werden zwei weitere Brücken im Landkreis gesperrt. Die Verkehrsprobleme, die dadurch entstehen, sind enorm. Auch der Busverkehr ist betroffen.

Das Hochwasser im Landkreis Günzburg macht weitere kurzfristige Sperrungen von beschädigten Günzbrücken notwendig: Wie das Staatliche Bauamt am Mittwochabend mitteilte, wurden die beiden Brücken der St 2018 in Nattenhausen und der GZ 18 in Wasserburg aufgrund von Hochwasserschäden kurzfristig gesperrt. Massive Verkehrsbehinderungen sind die Folge.

Die Sperrung sei notwendig, weil nach aktueller statischer Beurteilungen und dabei festgestellten Standsicherheitsproblemen die Verkehrssicherheit der beiden Brücken nicht mehr gewährleistet sei, schreibt die Baubehörde. Die Günzbrücke bei Nattenhausen müsse bis voraussichtlich Samstag voll gesperrt werden, bei der Brücke der GZ 18 in Wasserburg gibt das Staatliche Bauamt keinen Zeitpunkt an. Aktuell werde daran gearbeitet, beide Brücken kurzfristig baulich zu stabilisieren, indem die Widerlager und das Flussbett auf die ursprüngliche Höhe angefüllt werden.

Günzbrücken gesperrt: Keine Umleitungsstrecken ausgeschildert

Umleitungsbeschilderungen seien kurzfristig leider nicht möglich, heißt es aus dem Staatlichen Bauamt. Die Günzbrücke in Nattenhausen werde ab Donnerstagfrüh 7 Uhr baulich gesichert und sei bis mindestens Freitagabend nicht befahrbar. "Die durch die Sperrungen hervorgerufenen Verkehrsprobleme sind enorm. Wir arbeiten schnellstmöglich an Lösungen", so Henrik Vosdellen, zuständig für den Landkreis Günzburg in der Baubehörde.

Das Busunternehmen BBS hat auf die Ankündigung reagiert. "Nach dieser Nachricht kann ab Donnerstag der Ort Breitenthal weder zur Grundschule Deisenhausen noch zu den Schulen nach Krumbach und Ursberg bedient werden", so Josef Brandner. "Gleichfalls ist die Verbindungsachse Weißenhorn nach Krumbach gestört. Wir werden uns bemühen, die Beförderung über die Umwegstrecke Nattenhausen – Ebershausen – Zaiertshofen – Oberried – Breitenthal herzustellen." Der zusätzlich Fahraufwand betrage etwa 30 Minuten, Anschlussverbindungen könnten nicht sichergestellt werden. (AZ)