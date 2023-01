Breitenthal, Rom

vor 28 Min.

Dekan Bucher war in Rom, als Papst Benedikt XVI. starb

Plus Klaus Bucher bezeichnet den Verstorbenen als einen der größten Theologen in der Geschichte des Papsttums. Zuletzt traf er Benedikt 2021. Erinnerungen und Empfindungen.

Von Till Hofmann Artikel anhören Shape

Dekan Klaus Bucher hat am Samstag vom Tod des Papstes erfahren, als er selbst in Rom war. Er hatte dort einen Bekannten besucht, der in einer Ordensgemeinschaft in einer leitenden Position ist. "Das war ein Privatbesuch. Und natürlich habe ich mitbekommen, dass es Benedikt XVI. nicht gutging."

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen