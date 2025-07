Die Mitteilung, dass der Kindersitz-Hersteller Britax Römer die Produktion in Leipheim im kommenden Jahr schließen will, hat für Aufsehen in der Region gesorgt. Nun hat sich die zuständige Gewerkschaft IGBCE zu Wort gemeldet. Sie erhebt Vorwürfe gegen die Geschäftsleitung.

