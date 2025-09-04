Wie sauber ist das Brunnenwasser im Kreis Günzburg?

Das gelbe Labormobil des VSR-Gewässerschutz ist vielen Brunnenbesitzern bereits bekannt. Im vergangenen Jahr sorgte der Informationsstand in Günzburg, wie berichtet, für reges Interesse, als über 50 Bürgerinnen und Bürger Wasserproben aus ihren Gartenbrunnen mitbrachten. Auch in diesem Jahr bietet die gemeinnützige Organisation wieder eine Untersuchung an. Am Dienstag, 16. September, haben Brunnenbesitzer von 9 bis 11 Uhr die Gelegenheit, ihre Wasserproben auf dem Lannionplatz beim Forum am Hofgarten in Günzburg abzugeben.

Im Sommer, wenn es heiß und trocken ist, wird im Garten viel Wasser benötigt. „Uns ist es wichtig, dass außerhalb des Hauses Brunnenwasser statt dem kostbaren Leitungswasser genutzt wird“, erzählt der Ehrenamtler Frank Sombrowski. Er ist zusammen mit Matthias Ahlbrecht im Labormobil unterwegs, um Belastungen im Grundwasser aufzudecken und sich für einen nachhaltigen Umgang einzusetzen.

Brunnenuntersuchung in Günzburg: VSR-Gewässerschutz überprüft Messwerte

Bereits im vergangenen Sommer kamen viele interessierte Brunnenbesitzer mit ihrer Probe zum Infostand in Günzburg. Sie wollten wissen, wofür sie das Wasser im Garten verwenden können. „Eine Belastung ist in den meisten Fällen nicht zu sehen oder zu riechen“, erklärt Matthias Ahlbrecht. Er weist darauf hin, dass im Gegensatz zum Leitungswasser das Brunnenwasser häufig mit Nitraten, Pestiziden und weiteren Stoffen belastet ist. Außerdem können durch verschiedene Einflüsse Krankheitserreger ins Wasser geraten. Matthias Ahlbrecht führt die Grunduntersuchung von Nitrat-, Säure- und Salzgehalt wieder gegen eine Beteiligung von zwölf Euro im Labormobil durch. Nachdem das Analyseergebnis vorliegt, berät er die Brunnenbesitzer, was die festgestellte Belastung für die Nutzung des Wassers bedeutet. Gegen eine Kostenbeteiligung können auch weitere Parameter untersucht werden.

Damit die Ergebnisse auch aussagefähig sind, empfiehlt Albrecht, zur Probenahme und zum Transport Mineralwasserflaschen zu nutzen. Besonders geeignet sind dabei bis zum Rand gefüllte 0,5-Liter-Flaschen aus Kunststoff. Die Messwerte bekommen die Brunnenbesitzer in einem ausführlichen Gutachten mit der Post zugesendet, heißt es in einer Pressemitteilung. „Für weitere Fragen zu den Messwerten ist unser Gewässerexperte Milan Toups jeden Donnerstag von 10 bis 14 Uhr unter der Telefonnummer 02831 9763342 erreichbar“, informiert Matthias Ahlbrecht.

Günzburg: Frank Sombrowski und Matthias Ahlbrecht informieren über Brunnenwasseruntersuchungen

„Erstmalig haben wir zu unseren Ergebnissen der Grundwasseruntersuchungen aus dem Kreis Günzburg eine Bildschirmpräsentation für den Informationsstand vorbereitet“, berichtet der Ehrenamtler Frank Sombrowski. „Die von uns erstellte Nitratkarte soll die Belastung in Bayern verdeutlichen“, erklärt Sombrowski. Wer keine Zeit hat, zum Informationsstand zu kommen, kann die Ergebnisse auch auf der Homepage vom VSR-Gewässerschutz nachlesen. Zu der Auswertung aus dem Kreis Günzburg gelangt jeder Interessierte über die interaktive Karte auf der Homepageseite https://vsr-gewaesserschutz.de/regionales/bayern (AZ)