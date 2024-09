22- Jähriger verliert auf der A8 bei Bubesheim die Kontrolle über sein Auto

Die Verkehrspolizei Günzburg wird am Mittwochabend bei Regen zu einem Unfall auf der A8 Richtung Stuttgart gerufen. Ein 22-Jähriger kam aufgrund der nassen Fahrbahn ins Schleudern, verlor die Kontrolle über seinen Wagen und krachte gegen die rechte Schutzplanke. Laut Polizeiangaben hatte der Fahrer seine Geschwindigkeit nicht den Fahrbahnverhältnissen angepasst. Zusätzlich stellten die Einsatzkräfte Mängel an dem Fahrzeug fest: Die Reifen des Unfallfahrzeugs waren stark abgefahren, die Profiltiefe betrug weit weniger als einen Millimeter. Der Unfall hätte durch vorschriftsgemäße Bereifung und angemessener Geschwindigkeit verhindert werden können, so die Polizei. Es entstand ein Schaden an den Schutzplanken und am Fahrzeug, welches von der Unfallstelle abgeschleppt werden musste, in Höhe von insgesamt etwa 10.000 Euro. Den jungen Mann erwartet nun aufgrund des zu schnellen Fahrens und der abgefahrenen Reifen ein Verkehrsordnungswidrigkeitsverfahren. (AZ)