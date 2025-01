Am Kindergarten geparkt: Unbekannter beschädigt Auto

Am Mittwoch zwischen 11.50 Uhr und 12.00 Uhr hat ein unbekannter Verkehrsteilnehmer in Bubesheim einen auf dem Parkplatz des Kindergartens in der Weißenhorner Straße abgestellten Pkw beschädigt. Wie die Polizei mitteilte, streifte der Verursacher oder die Verursacherin die Fahrertür des Fahrzeugs vermutlich beim Ein- oder Ausparken. Der Sachschaden beträgt rund 1500 Euro. Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder dem Verursacher geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Günzburg unter der Telefonnummer 08221 9190 zu melden. (AZ)

Philipp Nazareth Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Auto Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Kindergarten Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis