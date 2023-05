Anhänger mit Heuballen im Kreisverkehr umgekippt

In Bubesheim kippte ein mit Heuballen beladener Anhänger um und verteilte das Heu auf der Straße und einem Radweg.

Ein 20-jähriger Landwirt befuhr am Freitagnachmittag mit seinem Traktor und zwei Anhängern den Kreisverkehr in Bubesheim. Die Anhänger waren mit Heuballen beladen. Beim Ausfahren aus dem Kreisverkehr in Richtung Wasserburg kippte der hintere Anhänger um und so verteilte sich das Heu auf der Fahrbahn und dem angrenzenden Radweg. Es entstand nach Angaben der Polizei ein Gesamtschaden in Höhe von circa 3000 Euro. (AZ)