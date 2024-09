Auffahrunfall in Bubesheim: Eine Leichtverletzte und 11.000 Euro Sachschaden

Bei einem Auffahrunfall ist am Samstagabend in Bubesheim ein Mensch leicht verletzt worden. Nach Angaben der Polizei stand ein 67-jähriger Autofahrer an der Ampel in der Günzburger Straße. Als die Ampel auf Grünlicht umschaltete, fuhr der 67-Jährige in den Kreuzungsbereich ein und wollte nach links in die Kötzer Straße abbiegen. Weil er den entgegenkommenden Verkehr passieren lassen musste, stoppte der 67-Jährige sein Auto. Eine 64-jährige Autofahrerin hinter ihm stoppte ebenfalls, doch ein 48-jähriger Fahrer eines Kleintransporters übersah die beiden stehenden Fahrzeuge und fuhr auf das Auto der Frau auf. Dadurch wurde ihr Fahrzeug auf das Auto des 67-Jährigen aufgeschoben. Dabei wurde die 64-Jährige leicht verletzt. Eine ärztliche Versorgung vor Ort war jedoch nicht erforderlich, so die Polizei. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von 11.000 Euro. (AZ)

