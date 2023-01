Autofahrer prallt auf A8 bei Bubesheim auf Gabelstapler und wird verletzt

Auf der A8 zwischen Günzburg und Leipheim fährt ein Auto auf einen Gabelstapler auf, der am Heck eines LKWs montiert ist. Der Autofahrer wird bei dem Unfall verletzt.

Ein Verkehrsunfall mit einem Verletzten und mehreren tausend Euro Sachschaden ereignete sich auf der A8 am Montagmorgen auf Höhe Bubesheim. Um kurz vor 7 Uhr war der Fahrer eines BMW auf der A8 zwischen den Anschlussstellen Günzburg und Leipheim unterwegs, als er auf einen am Heck eines Lastwagens montierten Gabelstapler auffuhr. Der BMW prallte ab und landete schließlich mit Wucht in der rechten Leitplanke. Der Fahrer, der allein im Fahrzeug war, wurde verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Im Einsatz waren die Feuerwehr Günzburg, deren Aktive die Unfallstelle absicherten und sich um ausgelaufene Betriebsstoffe kümmerten. Zudem wurde die Fahrbahn auf etwa 100 Metern gereinigt, weil Fahrzeugteile verstreut lagen. Der Rettungsdienst war mit einem Rettungswagen, Notarzteinsatzfahrzeug und einem Einsatzleiter vor Ort. Eine Streifenbesatzung der Autobahnpolizei Günzburg nahm den Unfall auf. (AZ)