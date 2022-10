Bubesheim

vor 31 Min.

Autofahrerin übersieht Elfjährigen auf dem Schulweg in Bubesheim

Ein Bub war mit seinem Fahrrad in Bubesheim auf dem Weg in die Schule. An einer Kreuzung stieß eine abbiegende Autofahrerin mit dem Jungen zusammen.

Auf dem Schulweg ist in den Morgenstunden des Dienstages ein elfjähriger Schüler verletzt worden. Das Kind war laut dem Polizeibericht auf seinem Fahrrad auf dem Gehweg unterwegs. An der Kreuzung Günzburger Straße/Kötzer Straße wollte der Junge die Straße überqueren. Die Fußgängerampel zeigte für ihn Grünlicht. Eine zu diesem Zeitpunkt rechtsabbiegende Autofahrerin übersah den Buben. Bub wurde nur leicht verletzt beim Unfall in Bubesheim Der Junge fuhr mit dem Rad gegen das Auto. Am Auto entstand eine Delle. Der Junge klagte nach dem Zusammenstoß über Schmerzen an der Hand und trug zudem eine Schürfwunde am rechten Arm davon. Hierzu war vor Ort durch den Rettungsdienst allerdings nur eine kurze Behandlung erforderlich. Vielmehr konnte das Kind unmittelbar mit der verständigten Mutter nach Hause gehen. (AZ)

