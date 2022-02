Bubesheim

18:30 Uhr

Bahntrasse Ulm-Augsburg: Sorge wegen eines Überholbahnhofs

Die Deutsche Bahn stellt in Bubesheim die geplanten Trassen des Megaprojekts Ulm-Augsburg vor. In der Gemeinde gibt es viel Kritik.

Plus Die Deutsche Bahn stellt in Bubesheim die geplanten Trassen der ICE-Strecke vor. In der Gemeinde gibt es viel Kritik: Es geht um einen Überholbahnhof und Lärmbelästigung.

Von Sandra Kraus

Wer großes Interesse von Bubesheimerinnen und Bubesheimern erwartet hatte, wenn die DB Netze die geplanten Trassen des Bahnprojekts Ulm-Augsburg im Gemeinderat vorstellt, hatte sich getäuscht. Nur zehn Zuhörende kamen in den Bürgerhaussaal. Frederike Geyer, verantwortlich für die Projektkommunikation, und Projektmanager Matthias Bürle erklärten die Eckpunkte des Jahrhundertprojekts.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen