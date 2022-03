Betrug in Bubesheim: Angebliche Verwandte meldet sich am Telefon

Die Polizei warnt vor einer Betrugsmasche, die in Bubesheim versucht wurde, bei der die Täter wie immer nur eines wollen: das Geld ihrer Opfer.

Eine Frau hat mittels eines Messenger-Dienstes eine Nachricht erhalten, bei der sich die Absenderin als eine Verwandte ausgab. Diese gab an, dass sie eine neue Mobilfunknummer habe und dass die Frau sie deshalb nicht gleich an der Mobilfunknummer habe erkennen können. Zudem forderte die Absenderin, dass die Frau ihr Bargeld in Höhe von mehr als 1500 Euro überweisen solle, damit sie eine Reparaturrechnung bezahlen könne. Die Frau erkannte den Betrugsversuch und zahlte nichts.

Betrug in Bubesheim aufgeflogen: Kein Geld überwiesen

Die Polizei warnt vor dieser Betrugsmasche, bei der die Betrügerinnen und Betrüger sich mittels eines Messenger-Dienstes bei den Geschädigten melden und vorgeben, dass sie ein naher Verwandter oder Bekannter seien. Um das Misstrauen bezüglich der unbekannten Mobilfunknummer zu zerstreuen, geben sie wie im aktuellen Fall vor, dass sie eine neue Mobilfunknummer hätten. Letztlich versuchen die Betrüger, sich so das Vertrauen der Kontaktierten zu erschleichen, damit diese ihnen für einen nicht existenten Notfall oder eine angeblich notwendige Reparatur Geld überweisen. (AZ)