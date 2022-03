Versuchter Betrug: "Verwandte" fliegen in Bubesheim und Bibertal auf

In Bibertal und Bubesheim hatten Trickbetrüger am Mittwoch keinen Erfolg: Die Geschädigten erkannten den Betrugsversuch. Die Polizei warnt vor dieser Masche.

Mehrere Geschädigte aus dem Landkreis Günzburg haben am Mittwoch auf ihrem Smartphone über einen Messengerdienst eine Nachricht von einem angeblichen Verwandten bekommen. Das teilt die Polizei Günzburg mit. In einem Fall schrieb dieser "Verwandte" in der Nachricht, dass er nun über eine neue Mobilfunknummer erreichbar wäre. Im weiteren Verlauf der Nachricht bat der "Verwandte", dass der Geschädigte für ihn zwei Überweisungen tätigen solle, da er aktuell angeblich keinen Zugriff auf seine Banking-App habe. In einem anderen Fall wurde laut Polizei die Geschädigte von der "Verwandten" darum gebeten, einen größeren Geldbetrag zu überweisen. Das Geld würde für die Bezahlung einer Reparatur benötigt werden.

Polizei Günzburg warnt vor Trickbetrug

Letztlich erkannten die Geschädigten den Betrugsversuch und es kam zu keinen Vermögensschäden. Die Polizei warnt ausdrücklich vor dieser Betrugsmasche. Die Betrüger, getarnt als angebliche Verwandte/Bekannte, versuchen mit entsprechenden Nachrichten, das Vertrauen ihrer Opfer zu erschleichen, um sie zur Überweisung von Geldbeträgen zu überreden, oder sie versuchen, persönliche Daten abzufragen. (AZ)