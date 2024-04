Bubesheim

Bubesheim bekommt seine Finanzlage in den Griff

Plus Der Schuldenstand sinkt, neue Darlehen müssen nicht aufgenommen werden. Trotzdem sind dieses Jahr kräftige Investitionen vorgesehen. So sieht der Haushalt 2024 aus.

Von Sandra Kraus

Einen soliden Haushalt stellte Kämmerin Silvia Quenzer dem Gemeinderat Bubesheim vor. 6,1 Millionen Euro beträgt das Haushaltsvolumen, das sich auf Verwaltungshaushalt (4,3 Millionen Euro) und Vermögenshaushalt (1,8 Millionen Euro) verteilt. Der positive Trend der Jahre 2021 bis 2023 mit wachsendem Volumen setzt sich damit fort. Erfreulich ist, dass kein Darlehen aufgenommen werden muss.

Der Finanzbedarf der Gemeinde deckt sich aus der im Verwaltungshaushalt erwirtschafteten Zuführungsrate in Höhe von 154.000 Euro und der Entnahme aus der Rücklage in Höhe von 1,3 Millionen Euro. Erheblicher Investitionsbedarf besteht in der Sanierung von Ortsstraßen, wo Kanäle saniert, Wasserleitungen neu verlegt, Straßenbeleuchtungen modernisiert und der Asphalt ausgetauscht werden muss. Eine dreiviertel Million Euro steht heuer allein für den Bereich Prälat-Kaiser-, Beethoven-, Mozart- und Schillerstraße bereit. Die Arbeiten laufen hier bereits.

