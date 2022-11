Bubesheim

24.11.2022

Bubesheim gestaltet seinen Fest- und Spielplatz neu

Plus Mit knapper Mehrheit entscheidet sich der Gemeinderat für eine Neugestaltung. Was alles geplant ist und welche Kritik es an dem Vorhaben gibt.

Von Sandra Kraus Artikel anhören Shape

Rund 180.000 Euro wird die Gemeinde Bubesheim ausgeben und ihren in die Jahre gekommenen Fest- und Spielplatz an der Weißenhorner Straße neu gestalten. Seit zwei Jahren befasste sich ein Arbeitskreis aus Ratsmitgliedern mit dem Thema, plante und rechnete. Am Ende wurde es in der entscheidenden Gemeinderatssitzung ganz knapp.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen