Bubesheim gründet Bürgerinitiative gegen ICE-Trasse Ulm-Augsburg

Plus Die Bürgerinitiative Bubesheim lehnte alle vier Varianten ab. Eine Wortmeldung sorgte bei der Gründung der BIB für eine Überraschung.

Etwa 100 Bürgerinnen und Bürger kamen im Bürgerhaus zusammen, um die Bürgerinitiative Bubesheim (BIB) zu gründen, mit dem Ziel Bahntrassenbau für und mit den Bürgern und einem Ausbau statt einem Neubau. Florian Geiger, Matthias Sauter und Sonja werden die BIB vertreten. Sie waren positiv überrascht über die vielen Gäste, von denen sich die meisten in die bereitliegenden Unterschriftslisten eintrugen unter dem Motto "Ich bin dabei".