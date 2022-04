Bubesheim plant erhebliche Investitionen in die Wasserversorgung

Plus Der Gemeinderat Bubesheim hat den Haushalt für 2022 verabschiedet und plant vor allem Investitionen in die Wasserversorgung. Auch Bauprojekte sollen angegangen werden.

Als soliden Haushalt mit erheblichem Investitionsbedarf in der Wasserversorgung bezeichnet Kämmerin Silvia Quenzer den Haushalt der Gemeinde Bubesheim für das Jahr 2022. Die prekäre finanzielle Lage, als 2017 und 2018 im Verwaltungshaushalt nichts erwirtschaftet werden konnte und die Zuführungsrate im sechsstelligen Minusbereich lag, scheint überwunden.