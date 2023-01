Bubesheim

vor 16 Min.

Bubesheim will bei der Zukunft der Mittelschule Wasserburg mitreden

Plus Die Gemeinde Bubesheim gehört zum Schulverband der Mittelsdchule Waserburg. Sie ist aber bei der Entscheidung, die Einrichtung aufzulösen, nicht einbezogen worden.

Von Sandra Kraus

Bubesheim ist nach wie vor irritiert über die Zukunftspläne der Stadt Günzburg bezüglich der Grund- und Mittelschule Wasserburg. Im Mai 2022 stellten die Fraktionen SPD und CSU in der Günzburger Stadtratssitzung den Antrag, an der Grundschule Wasserburg zusätzlich zu einer Regelklasse gebundene Ganztagsklassen einzurichten. In diesen Klassen haben die Schülerinnen und Schüler von 8 bis 16 Uhr verpflichtenden Unterricht, am Freitag bis 13 Uhr. Außerdem soll die Mittelschule Wasserburg aufgelöst werden, so der Antrag, der einstimmig vom Stadtrat befürwortet wurde und anschließend dem Schulamt zur Prüfung vorgelegt werden sollte.

