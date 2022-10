Bubesheimer Bürgermeister: "Wir können die Bahntrasse nicht verhindern"

Plus Auf der Bürgerversammlung stellt Gerhard Sobczyk die Bevölkerung darauf ein, dass Bubesheim nicht am Bau einer neuen Trasse vorbeikommt. Welche Themen noch zur Sprache kamen.

Knapp 30 Bürgerinnen und Bürger waren zur Bürgerversammlung Bubesheim gekommen. Im ersten Teil hielt Bürgermeister Gerhard Sobczyk Rückschau auf das Jahr. 1554 Einwohner hatte Bubesheim am Jahresanfang, sechs Geburten wurden 2022 eingetragen, neun Sterbefälle, keine Hochzeit und 21 Kirchenaustritte. Die nächsten großen Investitionsprojekte stehen an mit der Wasser-Kanal-Straßen-Sanierung von Prälat-Kaiser-Straße, Mozartstraße, Schillerstraße und Beethovenstraße.