Bubesheimer Gemeinderat spricht sich erneut gegen Mehrfamilienhaus aus

Plus Im Gemeinderat Bubesheim ist der geplante Neubau eines Mehrfamilienhauses Wohnungen bestens bekannt. Das Gremium sagt, warum der Bau erneut abgelehnt wurde.

Es war eine kurze Sitzung, mit der der Gemeinderat Bubesheim das Jahr 2022 beendete. Einstimmigkeit herrschte darüber, dass Bubesheim dem kommunalen Zweckverband Wohnungsbau Landkreis Günzburg beitritt. Dieser kommunale Zusammenschluss hat das Ziel, Grundstücke zu erwerben sowie Wohnungen zu planen, zu errichten, zu verwalten und zu vermieten für Beschäftigte des Landkreises Günzburg, die landkreiseigene Aufgaben erledigen, und für einkommensschwache Personen und Familien. Das finanzielle Risiko durch diesen Beitritt zum sozialen Wohnungsbau hält Bürgermeister Gerhard Sobczyk für "nicht groß".