Das Bubesheimer Rathaus bekommt eine Notstromversorgung

Die Möglichkeit mit einer Investition gleich zwei positive Effekte zu erzielen, will die Gemeinde nicht ungenutzt lassen. Zum einen soll noch mehr Sonnenenergie gewonnen werden und zugleich das Rathaus gegen Stromausfälle gewappnet sein. Für dieses Konzept muss ein sechsstelliger Betrag lockergemacht werden.

Die Idee hinter diesem Konzept ist eine Notfallversorgung auf regenerativer Basis, präsentiert vom Leipheimer Unternehmen ESS Kempfle. Auf einer Dachfläche von 160 Quadratmetern werden dafür etwa 100 Solarmodule installiert. Die Gemeinde verfügt über genügend Platz für diesen Bedarf, wie Bubesheims Rathauschef Gerhard Sobczyk im Gemeinderat informierte. Aber der Solarstrom allein reicht nicht. Deshalb sind außerdem zwei Akkus mit 23 Kilowatt Kapazität erforderlich und entsprechende Wechselrichter-Technik. Das sind laut Sobczyk relativ teure Komponenten, aber dank des Solarstroms könne sich die Anlage innerhalb von neun Jahren amortisieren. Die im Winter zu schwache Solarstromerzeugung soll ein Notstromaggregat ausgleichen.

