Bubesheim

12:00 Uhr

Peter Führer wird 80: Als Sportredakteur machte sein Hobby zum Beruf

Plus Der ehemalige Sportredakteur der Günzburger Zeitung, Peter Führer, feiert seinen 80. Geburtstag. Die Höhepunkte seiner Karriere sind eng mit dem Handball verbunden.

Von Georg Schalk

Seine Geschichte begann im Kleinwalsertal. Hier in den österreichischen Bergen, wo seine Mutter Maria die Skihütte des VfL Günzburg bewirtschaftete, verbrachte der Bub die Wintermonate bis 1957. Auf dem Schulweg kam er das erste Mal mit dem Sport in Berührung. Eineinhalb Stunden täglich ging es bergauf, bergab auf den Brettern, die für alle Skifahrer die Welt bedeuten. Ein paar Jahre später, als Gymnasiast, wuchsen ihm andere Sportarten ans Herz: Großfeld-Handball spielte der Jugendliche, auch Fußball. Dass er einmal Sportredakteur bei der Günzburger Zeitung werden würde, ahnte Peter Führer damals noch nicht. Dass er diese Tätigkeit mehr als 30 Jahre ausüben würde, erst recht nicht; "pf" – so sein Autorenkürzel und Markenzeichen – hatte sein Hobby zum Beruf gemacht. Jetzt feiert Peter Führer seinen 80. Geburtstag.

