Bubesheim

18:00 Uhr

Er stellt Menschen aus der Antike mit Behinderung in den Mittelpunkt

Plus Der Bubesheimer Robert Ralf Keintzel hat inzwischen sein zweites Buch einer Reihe herausgebracht, das sich um bekannte Personen mit Beeinträchtigungen dreht.

Von Sandra Kraus Artikel anhören Shape

Der in Bubesheim aufgewachsene Autor Robert Ralf Keintzel hat den zweiten Band seiner Buchreihe „Eine Geschichte der Menschen mit Behinderung“ fortgesetzt. Beschäftigte sich der erste Band, der im Herbst 2020 erschienen ist, mit Behinderung in der Zeit von 500 bis 1620, reicht der vor Kurzem erschienene zweite Band noch weiter zurück. Keintzel schreibt jetzt über die Antike in Süd- und Mitteleuropa, die Zeit von 750 vor Christus bis 500 nach Christus.

