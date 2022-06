Erdbeeren sind ein hartes Geschäft: Bauer aus Bubesheim erzählt

Plus Ernte gut, alles gut! Warum der Grundsatz, der auch für den Erdbeerbauern Bernhard Eberl aus Bubesheim gilt, in dieser Saison nur wenig zum Tragen kommt.

Auf den Feldern reift wieder die heimische Erdbeere. Der Reiz, sie zu pflücken, scheint ungebrochen zu sein. Früher wie heute tummeln sich auf den Feldern der Plantagen die Leute, um die schönsten und dicksten Früchte selbst zu ernten. Auch auf Bernhard Eberls Erdbeerplantagen bei Bubesheim und Bergheim werden fleißig die süßen Früchte gepflückt. Doch Handel und Direktvermarktung bedeuten für den Landwirt in dieser Saison ein zähes und hartes Geschäft. Warum es nach einer ertragreichen Ernte viele Erdbeeren von guter Qualität gibt, die trotzdem wenig Absatz finden.