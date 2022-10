"Falschanmeldungen" im Bubesheimer Bürgerhaus werden teuer

Plus Offenbar haben sich Auswärtige im Bürgerhaus auch wohlgefühlt, obwohl die Anmietung Bürgerinnen und Bürger des Ortes vorbehalten ist. Gebühren gehen nach oben.

Seit sieben Jahren sind die Nutzungsgebühren des Bürgerhauses Bubesheim nicht mehr geändert worden. Jetzt verabschiedete der Gemeinderat neue, zum Teil höhere Gebühren, die ab 1. Januar 2023 gelten werden. Deutlich angehoben wurde die Miete für eine private Veranstaltung wie eine Hochzeit oder eine Familienfeier. Anstatt wie bisher 200 Euro werden dafür künftig 300 Euro fällig. Mit zehn gegen zwei Stimmen wurde dieser Beschluss gefasst. Begründet wurde das Vorgehen mit der enormen Steigerung der Energiepreise, mit den höheren Hygieneanforderungen und der steigenden Inflationsrate.