Firma Kögl aus Bubesheim erhält Innovationspreis

Plus Dank eines ausgeklügelten Konfigurationstools wird Kögl beim Innovationswettbewerb Top 100 ausgezeichnet. Worauf die Geschäftsführer stolz sind und was sie fürchten.

Wie Wohnungen brauchen auch Betriebe, Lager und Fahrzeuge eine sinnvolle Einrichtung. Die Firma Kögl aus Bubesheim hat sich auf dieses besondere Einrichtungssegment spezialisiert und legt großen Wert auf Innovationen. So wurden kurz vor der Covid-Pandemie 70 Prozent der Produkte abgelöst und eine Strategie der gleichen Teile verfolgt, gleichzeitig aber die Möglichkeit für individuelle Teile behalten, um kundenspezifische Einrichtungen zu ermöglichen. Beim Innovationswettbewerb Top 100 für mittelständische Unternehmen wurde der Familienbetrieb mit den drei Geschäftsführern aus drei Generationen Adolf, Manfred und Markus Kögl nun mit dem Top-100-Siegel ausgezeichnet.