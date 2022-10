Günther Trey kommt mit dem "Medaillenspiegel" zu 1000 Euro

Bilderrätsel: Warum in Bubesheim Gewinnen bald zur Gewohnheit wird. Und was der 54-Jährige mit dem Geld anfangen möchte.

"Das Gesicht werde ich nie vergessen", sagt Ulrike Trey. Sie meint damit die Mimik ihres Mannes Günther, als er am Samstagnachmittag telefonisch erfahren hat, dass er der Gewinner des Bilderrätsels unserer Zeitung ist. "Medaillenspiegel" hieß das Zauberwort, das den 54 Jahre alten Bubesheimer 1000 Euro hat reicher werden lassen. Der meint bei der Übergabe des Geldes am selben Tag: Das sei angesichts der Krisen, die einen derzeit begleiteten, "mal was Schönes".

Der Flecken, auf dem die Großfamilie in Bubesheim wohnt, scheint ohnehin vom Glück begünstigt zu sein. Treys Schwiegervater hatte im vergangenen Jahr ebenfalls mit dem Bilderrätsel und der richtigen Lösung 1000 Euro kassiert. Gewinnen wird da ja bald zur Gewohnheit.

Lotto-Gewinne sind inzwischen nicht mehr möglich

Günther Trey selbst berichtet von einem weiteren kleinen Glücksmoment mit der Günzburger Zeitung: Sein Name wurde gezogen, als Karten für ein Helge-Schneider-Konzert verlost worden sind. Ansonsten gab's in der Vergangenheit ein paar Mal drei Richtige im Lotto. Das war's. Und Lotto-Gewinne sind mittlerweile ausgeschlossen, weil kein Tippschein mehr abgegeben wird.

Die Arbeitsteilung der Treys, die sich 30 Jahre lang kennen und seit 19 Jahren verheiratet sind, läuft im Hinblick auf das Gewinnspiel, in dem ein Begriff kombinierter Bilder zu erraten ist, folgendermaßen ab: Ulrike Trey ist unter der Woche für die Teilnahme zuständig, weil ihr Mann zu früh in die Arbeit geht und zu spät wieder nach Hause kommt, um die korrekte Lösung noch per SMS oder telefonisch durchgeben zu können. Am Wochenende übernimmt dann in aller Regel Günther Trey den Bilderrätsel-Dienst. "Er kann mit dem Geld anfangen, was er möchte. Das gehört ihm", sagt die Ehefrau generös.

Das Versprechen lautet: "Damit machen wir irgendetwas Schönes"

Der Angesprochene indes denkt gar nicht daran, die 1000 Euro für sich zu verwenden. Und: Die zehn 100-Euro-Scheine sollen auch nicht für offene Energierechnungen aufgebraucht werden. "Damit machen wir irgendetwas Schönes", sagt der frühere Handball-Torwart des SC Ichenhausen, der diesem Mannschaftssport bis heute viel abgewinnen kann. "Nach Rugby ist Handball die härteste Sportart ohne einen Schutz."

Ein wenig präziser wird Trey doch noch bei der Umwandlung des Geldes: Ein Wellness-Urlaub sei durchaus vorstellbar, sagt er. Unbezahlbar ist der Blick, den er, seine Frau und sein 18 Jahre alter Sohn von der Terrasse aus genießen können: Hinter dem Haus grasen Pferde des Nachbarn auf einer saftig grünen Wiese. Das hat eine beruhigende Wirkung – ähnlich dem Wellness-Effekt.