Zweimal Unfallflucht im Kreis Günzburg: Polizei sucht Zeugen

Sowohl in Bubesheim als auch in Ichenhausen wurden Autos angefahren und beschädigt. Zeuginnen und Zeugen sollen sich an die Polizei Günzburg wenden.

Die Polizei meldet am Donnerstag zwei Fälle von Unfallflucht im Kreis Günzburg. Am Mittwochmittag oder frühem Mittwochnachmittag wurde in der Sudetenstraße in Bubesheim ein dort geparkter roter Hyundai angefahren und beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. An dem Hyundai entstand laut Polizei ein Sachschaden von etwa 1000 Euro.

Weitere Unfallflucht in Ichenhausen: Die Polizei ermittelt

Ein auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes im Weiler Weg in Ichenhausen geparkter weißer Kleintransporter, Mercedes Vito, wurde am Dienstag, 1. März, zwischen 9.50 Uhr und 11.30 Uhr angefahren und beschädigt. Der unbekannte Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Der entstandene Sachschaden dürfte sich, so die Schätzung der Polizei, auf rund 1000 Euro belaufen. Zeugenhinweise in beiden Fällen sollen an die Polizeiinspektion Günzburg unter der Telefonnummer 08221/9190 gerichtet werden.