Im Jubiläumsjahr feiert Adolf Kögl seinen 88. Geburtstag

Vor 60 Jahren legte Adolf Kögl in der Garage seines Großvaters den Grundstein für die Kögl GmbH. Am 23. Juli wird er 88 Jahre alt – und ist bis heute aktiver Teil der Geschäftsleitung seines Familienunternehmens. 1970 mit der handwerklichen Fertigung von Werkbänken aus Stahlkonstruktionen begonnen, entwickelte er das Unternehmen gemeinsam mit seiner Frau Elsa über sechs Jahrzehnte zu einem der Weltmarktführer für Betriebs-, Lager- und Fahrzeugeinrichtungen. Am Heimatstandort Bubesheim bei Günzburg beschäftigt das Unternehmen heute knapp 200 Mitarbeitende, viele davon seit mehreren Jahrzehnten.

Geboren in München und aufgewachsen in Günzburg, begann Adolf Kögls berufliche Laufbahn als Praktikant bei einem Günzburger Heizungsbauer. Hier stieg er zum Betriebsschlosser-Gesellen und später bis hin zum Baustellen- und Betriebsleiter auf und absolvierte parallel sein Studium zum Schweißfachingenieur in Frankfurt am Main. Früh wurde ihm klar, dass ihn vor allem die Werkstattleitung im Stahl- und Tankbau begeisterte, sodass er 1964 gemeinsam mit seiner Frau Elsa und einem Mitarbeiter in Günzburg den Sprung in die Selbständigkeit wagte.

1984 bezog Kögl das Werk in Bubesheim

Durch die wachsenden Stückzahlen konnte Kögl die Produktion in der kleinen Garage in Günzburg bald nicht mehr bewältigen und bezog 1984 das Werk in Bubesheim. „Weil unsere Auftragslage konstant hoch blieb, mussten wir an unserem neuen Firmensitz immer weiter expandieren. Ich bin wirklich stolz darauf, was wir hier gemeinsam aufgebaut haben“, so Kögl. Kögls Sohn Manfred und seine Enkel Markus und Matthias sind schon lange Teil des Unternehmens und ergänzen das Geschäftsführungs-Quartett. Sie sind entschlossen, die Kögl GmbH weiterhin erfolgreich zu führen. „Mein Großvater hat unser Unternehmen mit Innovationsgeist und einem starken Qualitätsbewusstsein aufgebaut und die Wirtschaft im Landkreis über Jahrzehnte mitgeprägt. Er hat sich nie auf seinen Verdiensten ausgeruht, sondern ist stets am Puls der Zeit geblieben. Diesen Weg wollen wir fortsetzen und das Lebenswerk meiner Großeltern in Ehren halten“, betont Markus Kögl. (AZ)