Kögl-Enkel sichert die Nachfolge der Firma in Bubesheim

Die Nachfolge ist gesichert: 60 Jahre nach der Gründung ihres Familienunternehmens, der heutigen Kögl GmbH mit Sitz in Bubesheim bei Günzburg, haben Adolf und Elsa Kögl nun ihre Firmenanteile an ihren Enkel Markus Kögl übergeben. Dieser ist bereits seit 2017 in der Geschäftsführung tätig und jetzt neben seinem Vater Manfred auch Gesellschafter des Familienunternehmens. „Wir haben uns immer gewünscht, dass wir ein Familienunternehmen bleiben. Wir haben das Unternehmen gegründet, unser Sohn Manfred hat es gemeinsam mit uns weiter aufgebaut und nun freuen wir uns besonders, dass mit unseren Enkeln Markus und Matthias die nächste Generation weitermachen will und wird. Markus ist schon seit sieben Jahren ein wichtiger Teil unserer Geschäftsleitung – unsere Firmenanteile sind bei ihm also in guten Händen“, erklärten Adolf und Elsa Kögl im Rahmen der „Nacht der Jubiläen“, mit der das Familienunternehmen gleich mehrere Meilensteine der Firmengeschichte feierte.

Die Firma Kögl sitzt seit 40 Jahren in Bubesheim

Gemeinsam mit seinen Kunden und Mitarbeitenden zelebrierte der Anbieter für Betriebs-, Lager- und Fahrzeugeinrichtungen in der Oldtimerfabrik in Neu-Ulm ihre Firmenfeier. 60 Jahre ist das von Adolf Kögl im Jahr 1964 gegründete Unternehmen alt. Im Jahr 1984, vor 40 Jahren, siedelte das Unternehmen von Günzburg an den jetzigen Standort Bubesheim um und vor 30 Jahren startete Kögl mit dem Geschäftszweig der Fahrzeugeinrichtungen in Modulbauweise der heutigen Marke Flexmo durch. Heute beschäftigt die Kögl GmbH 200 Mitarbeitende, der Standort in Bubesheim ist mittlerweile auf eine Produktionsfläche von 35.000 Quadratmetern angewachsen.

Für Markus Kögl ist die Übernahme der Firmenanteile Auszeichnung und Ansporn zugleich: „Meine Großeltern haben unser Unternehmen mit Innovationsgeist und einem starken Qualitätsbewusstsein aufgebaut und gemeinsam mit meinem Vater auch die Wirtschaft im Landkreis Günzburg über Jahrzehnte mitgeprägt. Toll, dass ich diesen erfolgreichen Weg fortsetzen und das Lebenswerk meiner Großeltern in Ehren halten kann“, betont er.

Seit 2019 wird das Unternehmen von drei Generationen geleitet

Das Familienunternehmen kennt Markus Kögl in- und auswendig, denn sämtliche Ferienjobs und Semesterferien verbrachte er in dem Unternehmen, in das er nach dem Abschluss des Studiums 2014 eintrat. Bereits seit 2019 wird die Firma von einem Geschäftsführungs-Quartett geleitet, das aus Adolf Kögl, Sohn Manfred und den Enkeln Markus und Matthias Kögl besteht. Nach der Übergabe der Firmenanteile an seinen Enkel Markus bleibt Adolf Kögl dem Unternehmen als Geschäftsführer erhalten. (AZ)