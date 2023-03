Bubesheim

Mittelschulschließung in Wasserburg: Bubesheim hat noch Fragen

Plus Ein Fragenkatalog zur Mittelschule in Wasserburg ist noch nicht beantwortet, der Gemeinderat entscheidet sich deshalb nicht für eine "unsichere Zukunft".

Von Sandra Kraus

Gut zu tun hatte der Gemeinderat Bubesheim in seiner jüngsten Sitzung, die Tagesordnung war lang. Noch keine finale Entscheidung wurde über die Grund- und Mittelschule Wasserburg getroffen. Wie berichtet, möchte die Stadt Günzburg den Mittelschulstandort in Wasserburg aufgeben und stattdessen die Grundschule um gebundene Ganztagsklassen erweitern. Bürgermeister Gerhard Sobczyk stellte seine Meinung so dar: „Wir haben einen Fragenkatalog an die Stadt Günzburg geschickt, der noch nicht beantwortet ist. Wieso sollen wir deshalb in eine unsichere Zukunft entscheiden? Warum etwas am Status quo ändern?“

