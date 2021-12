Bubesheim

13:25 Uhr

Neuer Backshop im früheren Bubesheimer Edeka kann bald starten

Bald wird der Bubesheimer Backshop eröffnet, der Geldautomat versorgt die Bubesheimer seit Kurzem wieder mit Bargeld. Damit ist der Leerstand im ehemaligen Edeka in der Dorfmitte beendet.

Plus Nachdem in Bubesheim im Gebäude des früheren Edeka bereits der neue Geldautomat der VR-Bank Donau-Mindel in Betrieb ist, kommt bald auch ein Backshop.

Von Sandra Kraus

Seit das Logo vom „Bubesheimer Backshop“ auf den Schaufensterscheiben des ehemaligen Edeka-Marktes an der Günzburger Straße in Bubesheim angebracht ist, wird gerätselt, wann denn jetzt die Eröffnung ist. Backshop-Betreiber Mehmet Ayhan, der in Kissendorf wohnt, verrät es auf Anfrage unserer Redaktion.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .