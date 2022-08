René Hauck soll den SC Bubesheim jetzt retten

Plus Fußball-Bezirksligist SC Bubesheim holt einen neuen Spielertrainer und zwei Kicker dazu. Beide trugen schon mal das SC-Trikot und spielten zuletzt unter dem neuen Coach.

Plötzlich ging alles ganz schnell. Der bisherige Spielertrainer Matthias Schuster musste nach nur vier Partien gehen. Anschließend hatte man sich beim Fußball-Bezirksligisten SC Bubesheim Funkstille auferlegt und einen Tag später jenen Mann als Nachfolger präsentiert, den unsere Redaktion zu diesem Zeitpunkt längst selbst recherchiert hatte: René Hauck.