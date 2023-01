Sandra Kraus will die Menschen mit guten Geschichten informieren

Beobachten, zuhören, neugierig sein und die richtigen Fragen stellen: unsere langjährige Mitarbeiterin Sandra Kraus im Interview mit Zeitungsente Paula Print.

Es war gar nicht so einfach, Deinen allerersten Artikel zu finden. Erinnerst Du Dich noch?



Sandra Kraus: Natürlich, er erschien im Oktober 1984 in der Günzburger Zeitung. Die Sportredaktion hatte keinen freien Mitarbeiter, um die Versammlung der schwäbischen Schützenjugend in Wasserburg besetzen zu können, zu der ich als damalige Jugendsprecherin und Sportschützin die Zeitung eingeladen hatte. Sportredakteur Peter Führer fragte mich, ob ich nicht selbst schreiben könne. Dass aus diesem einen Artikel, den ich mir als Studentin zutraute, eine so große Faszination am Lokaljournalismus, am Schreiben und Fotografieren werden würde, die nun seit bald 40 Jahren mein Leben begleitet, hätte ich nie gedacht. Wobei ich meine ersten Fotos schon als Achtjährige mit der Agfa-Boxkamera im Negativformat 6x9 Zentimeter gemacht und meine Beobachtungen aus der Tier- und Pflanzenwelt in einem linierten Schulheft festgehalten hatte. Biologie fand ich immer interessant, später Deutsch, Geschichte und Politik.

Im Internet findet sich aus dieser Zeit nichts. Die Artikel wurden mit der Schreibmaschine auf Zeilenpapier geschrieben und abgegeben, für die Fotos musste der Schwarz-Weiß-Film noch in die Redaktion im Brentanohaus am Marktplatz gebracht werden. Eine ganz andere Zeit im Vergleich zu heute, mit Computer, Digitalfotografie und Mails. Waren die Themen auch anders?



Sandra Kraus: Lange Zeit berichtete ich fast ausschließlich über den Schießsport, da kannte ich mich als Kaderschützin aus. Und neben dem Studium der Wirtschafts- und Sozialwissenschaften war etwas Geld zu verdienen auch gut. Nach und nach erweiterten sich meine Einsatzgebiete, sodass ich mich jetzt eher fragen müsste, wo ich im Verbreitungsgebiet der Günzburger Zeitung noch nicht war, über welches Thema ich noch nie berichtet habe. Aus der Kommunalpolitik zu berichten, finde ich immer spannend. Ich gehe gerne mit Kamera und Block ins Theater oder zu den Live-Auftritten von Comedians, Bands und Solokünstlern. Und ich lasse mich oft überraschen, welche spannenden Geschichten die Menschen in der Region zu erzählen haben, welche Meinungen sie vertreten und was sie antreibt. Es sind nicht nur die großen Namen wie Weltstar Diana Damrau, Ministerpräsident Markus Söder, Philosoph Wilhelm Schmid oder Bestseller-Autorin Amelie Fried, Comedian Bülent Ceylan oder Liedermacher Werner Schmidbauer, über die ich geschrieben habe. Auch über die Hundertjährige, die Gäste des Bäckerballs in Burtenbach, die Legolandbesucher, die Oldtimer-Bulldogfahrer, über den Klosterbäcker von Wettenhausen oder den Hufschmied aus Riedheim.

Sandra Kraus ist mit Block und Fotoapparat im Landkreis unterwegs, um spannende Geschichten zu schreiben. Foto: Bernhard Weizenegger

Wir beide haben zusammen viele Paula-Print-Geschichten gemacht und einiges erlebt, vom Oblaten backen bis zum Eiskunstlaufen. Was waren Deine Gänsehaut-Momente?



Sandra Kraus: Etwas mulmig war es mir bei der Entschärfung einer Fliegerbombe auf dem Areal-Pro in Leipheim oder nachts bei den Vorbereitungen für den sechsspurigen Ausbau der A8. Mit dem Restaurator in einem wackeligen Kran-Arbeitskorb in der Günzburger Frauenkirche ganz oben bei den Deckenfresken zu stehen, war auch etwas kniffelig. Mit der Kamera in der Hand hat mich der Mut auf jeden Fall noch nie verlassen. Beobachten, zuhören, neugierig sein und im entscheidenden Moment die richtigen Fragen stellen. Damit will ich die Leserinnen und Leser mit meinen Texten in der Printausgabe oder auf der Webseite informieren. Ich will sie beim Lesen mitnehmen in den Konzertsaal oder die Bürgerversammlung. Mit Fotos will ich Gesichter und Zeitgeschichte festhalten – so würde ich meine Arbeit für die Günzburger Zeitung beschreiben. Dazu gehört jede Woche das Foto mit dem kurzen Text auf der Seite mit den Gottesdienst-Terminen. Religiöses, Kirchenkunst, sakrale Bauten und Volksfrömmigkeit haben dort ihren Platz und ich bin mir sicher, dass ich längst noch nicht jedes Feldkreuz entdeckt habe.

Dein Zeitungskürzel ist "sawa". Du hast es nach der Hochzeit behalten, als aus Sandra Wagner Sandra Kraus wurde. Was machst Du, wenn Du keine Zeitungsartikel schreibst?



Sandra Kraus: Sawa privat ist verheiratet, hat drei erwachsene Kinder, ist berufstätig, liest und reist gerne. Fit halte ich mich mit Laufen, Radeln und Schwimmen draußen in der Natur, gerne auch mit Tanzen im Ballettsaal. Mein grüner Daumen hat schon so manche Pflanze wieder zum Blühen gebracht.

Unsere Mitarbeiter berichten über ganz unterschiedliche Veranstaltungen aus der Region - von Konzerten, Sportereignissen, Gerichtsverhandlungen oder kommunalpolitischen Ereignissen. Wir möchten Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, zeigen, wer die Personen hinter dem Foto oder Artikel sind, wie sie zur Zeitung gekommen sind, was sie in ihrer Freizeit neben dem Schreiben und Fotografieren sonst alles machen. Falls Sie Interesse daran haben, ebenfalls für die Günzburger Zeitung zu schreiben, melden Sie sich gerne bei der Redaktion, am besten per E-Mail an redaktion@guenzburger-zeitung.de. Schreiben Sie gerne ein paar Sätze über sich und geben Sie eine Telefonnummer an, unter der wir Sie für weitere Informationen erreichen.

