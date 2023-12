Schlägerei: Unbekannter attackiert 18-Jährigen mit Glasflasche

Bei einer Auseinandersetzung eskalierte der Streit zwischen Jugendlichen und zwei Männern. Am Ende gab es Verletzte. Jetzt sucht die Polizei Zeugen.

Was zwischen zwei Männern und einer Gruppe Jugendlicher in der Nacht von Samstag auf Sonntag gegen 0.30 Uhr mit einer verbalen Auseinandersetzung begann, mündete in Handgreiflichkeiten. Der Vorfall ereignete sich im Bereich der Leipheimer Straße. Wie die Polizei in Günzburg mitteilte, wurde eine 16-Jährige aus der Gruppe der Jugendlichen von einem der Männer beleidigt. Laut Polizeiangaben wollte ein 18-Jähriger schlichtend eingreifen und wurde anschließend durch einen der Männer mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Ein anderer 18-Jähriger wurde durch einen der unbekannten Männer mit einer Glasflasche geschlagen. Die beiden 18-Jährigen erlitten dadurch leichte Verletzungen.

Polizei aus Günzburg sucht nach Zeugen

Da der Sachverhalt noch nicht abschließend geklärt werden konnte, sucht die Polizei Günzburg nach mögliche Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Tatablauf liefern können. Hinweise können unter der Telefonnummer 08221-9190 gemeldet werden. (AZ)