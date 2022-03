So steht es um die Wasserversorgung in Bubesheim

Plus Im Gemeinderat gibt es Informationen zum neuen Wasserhaus und dem Anschluss der Leitung, die Wasser der Stadtwerke Günzburg nach Bubesheim bringt.

Nur sechs Gemeinderatsmitglieder des eigentlich zwölfköpfigen Gremiums sind in die März-Sitzung gekommen, um mutmaßlich teure Beschlüsse zu fassen. Der vom Zweiten Bürgermeister Rainer Finkel beantragte Zustandsbericht betreffend des Bubesheimer Wassernetzes wurde zwar noch öffentlich vorgestellt, die unter Umständen kostspieligen Beschlüsse dazu waren jedoch für den nicht öffentlichen Sitzungsteil vorgesehen.