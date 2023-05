Unbekannte stehlen 350 Module eines Solarparks in Bubesheim

Große Beute machten Unbekannte in der Nacht von Montag auf Dienstag in Bubesheim. Sie stahlen 350 Solarmodule. Es ist nicht der erste Diebstahl dieses Ausmaßes.

In der Nacht von Montag, 15. Mai, auf Dienstag entwendeten bislang unbekannte Täter „Am Riedweg 1“ in Bubesheim Solarmodule von der dortigen Baustelle eines Solarparks. Insgesamt erbeuteten die Täter nach Angaben der Polizei 350 Module mit einem Wert im mittleren fünfstelligen Bereich. Aufgrund der Menge und Größe des Diebesgutes müssen die Täter zum Transport einen Lkw verwendet haben. Die Kriminalpolizei Neu-Ulm bittet unter der Rufnummer 0731/8013-0 um sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung. Insbesondere werden Zeugen und Zeuginnen gesucht, welche in der Nacht von Montag auf Dienstag zwischen 23 und 7.15 Uhr in Bubesheim einen Lkw beobachtet haben.

Erst vor wenigen Wochen, Anfang April, gab es einen ähnlichen Diebstahl. Unbekannte haben damals aus einem Solarpark südlich von Bubesheim mehr als 400 Solarmodule im Gesamtwert von etwa 116.000 Euro gestohlen. (AZ)