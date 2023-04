Unbekannte stehlen Solarmodule im Wert von mehr als 100.000 Euro

Mehr als 400 Solarmodule im Gesamtwert von etwa 116.000 Euro haben Unbekannte aus einem Solarpark bei Bubesheim abgeschraubt. Wer hat etwas beobachtet?

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag haben unbekannte Täter aus einem Solarpark südlich von Bubesheim mehr als 400 Solarmodule im Gesamtwert von etwa 116.000 Euro gestohlen. Das berichtet die Polizei Günzburg. Die Täter schraubten die bereits funktionsfähig montierten Module unter anderem mittels eines Spezialwerkzeuges ab. Aufgrund der hohen Anzahl der entwendeten Module geht die Polizei davon aus, dass zum Abtransport eines oder mehrere Fahrzeuge mit größerer Ladefläche oder ein Lkw benutzt wurden.

Nach Diebstahl in Bubesheim bittet Polizei Günzburg um Hinweise

Zeugen und Zeuginnen, die insbesondere in den frühen Morgenstunden des Freitags verdächtige Personen und Fahrzeuge in Tatortnähe beobachten konnten, oder Angaben zu den bis dato unbekannten Tätern machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Günzburg unter der Telefonnummer 08221 9190 in Verbindung zu setzen. (AZ)