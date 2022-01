Untersuchung wird 9000 Euro teurer: Kanäle in Bubesheim sind unerwartet lang

Plus Im Bubesheimer Gemeinderat geht es um Kanäle, die deutlich länger sind, als ein Ingenieurbüro dachte. Das Thema Spielplatz wird vertagt.

Nur 15 Minuten hat der Gemeinderat Bubesheim benötigt, um seine Tagesordnung abzuarbeiten. Wie zu erwarten, wurden die Änderungen zu Bauleitplänen der Nachbarkommunen Günzburg und Leipheim einstimmig zur Kenntnis genommen. Auf Antrag von Gemeinderatsmitglied Tino Pilharcz wurde der Bericht zum aktuellen Stand der Pläne für die Sanierung des Spielplatzes an der Weißenhorner Straße aber vertagt.