Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden am Heiligen Abend in Bubesheim

Ein 61-jähriger Autofahrer war am Heiligen Abend auf einer Kreuzung in Bubesheim unaufmerksam. Das hatte einen großen Blechschaden zur Folge.

Eine schöne Bescherung sieht anders aus. Das mussten sich die Beteiligten eines Verkehrsunfalls denken, zu dem es am Heiligen Abend gegen 17.30 Uhr kam. Laut Polizeiangaben fuhr ein 61-jähriger Mann mit seinem Auto an der Kreuzung Leipheimer Straße, Weißenhorner Straße von der Leipheimer Straße kommend in den Kreuzungsbereich ein. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines 45-jährigen Autofahrers, der von der Weißenhorner Straße kam. Zwischen beiden Fahrzeugen kam es im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß, bei welchem ein Sachschaden in Höhe von rund 30.000 Euro entstand. (AZ)