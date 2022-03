Während Fußballspiels in Bubesheim Geld aus Kabinen gestohlen

Ein Unbekannter hat in Bubesheim während eines Fußballspiels aus beiden Umkleidekabinen Bargeld gestohlen. Der Schaden liegt im dreistelligen Bereich.

Der Polizei wurde angezeigt, dass im Laufe des Samstagnachmittags zwischen 15 und 16.45 Uhr während eines Fußballspiels in der Raiffeisenstraße Geld aus den Umkleidekabinen beider Mannschaften entwendet wurde. Aus mehreren Taschen und Kleidungsstücken von insgesamt sechs Spielern nahm ein unbekannter Täter Bargeld in einer Höhe von ungefähr 245 Euro an sich. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu dem Täter geben können, sollen sich mit der Polizeiinspektion Günzburg, Telefon 08221/919-0 in Verbindung setzen. (AZ)