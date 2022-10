Wasserpreis in Bubesheim sinkt rückwirkend für 2022 um 64 Cent

Plus Der Wasserpreis wurde nachkalkuliert. Warum dieser jetzt rückwirkend von 2,74 Euro pro Kubikmeter auf 2,10 Euro sinkt und was das Wasserhaus damit zu tun hat.

Gute Nachrichten gibt es für die Bubesheimerinnen und Bubesheimer. Rückwirkend zum 1. Januar 2022 sinkt der Wasserpreis von 2,74 Euro pro Kubikmeter auf 2,10 Euro. Grund für diese Ersparnis ist die Fertigstellung der Kalkulation der Beiträge und Gebühren durch das beauftragte Büro Kubus. Es hat die Jahre 2022 bis 2025 kalkuliert und für diesen Zeitraum gilt deshalb jetzt der errechnete Wasserpreis von 2,10 Euro. Die Grundgebühren und Beiträge verändern sich durch das Ergebnis der Kalkulation nicht.