Wintertheater deckt mit Tschechows subtilem Humor menschliche Schwächen auf

Plus Erst ein Heiratsantrag, dann eine perfekt in Szene gesetzte Hochzeitsgesellschaft: Das Publikum des Wintertheaters erwarten beim "Tschechow-Abend" zwei kleine Einakter.

Zu einem Tschechow-Abend lädt an den beiden kommenden Wochenenden das Wintertheater Bubesheim ein. Samstags und sonntags jeweils um 18 Uhr öffnet sich der Vorhang für "Der Heiratsantrag" und "Die Hochzeit". Gespielt werden zwei Einakter aus der Feder des russischen Schriftstellers Anton Tschechow (1860 bis 1904), über den Leo Tolstoi sagte: "Er war ein unvergleichbarer Künstler ... Künstler des Lebens ... Der Wert seiner Schöpfung liegt darin, dass sein Werk nicht nur für jeden Russen, sondern für jeden Menschen überhaupt verständlich und erlebbar ist." Und das Wintertheater fügt in seinem Programm gleich noch ein Zitat von Claudia Roth aus einem Interview mit der Augsburger Allgemeinen hinzu: "Ich lasse mir doch den Tschechow nicht von Putin wegnehmen." Und so wird das Wintertheater-Publikum in den Genuss von zwei kleinen, aber feinen Komödien kommen, in denen Tschechow mit subtilem Humor die Schwächen der Menschen aufzeigt.

Ein Heiratsantrag will ja wohlüberlegt sein, ob es allerdings so speziell laufen muss wie beim gleichnamigen Scherz in einem Akt aus dem Jahr 1888? Nicht nur, dass Lomow (Andreas Trapp) extrem nervös ist, als er bei seinem Nachbarn und Gutsbesitzer Tschubukow (Bernd Radinger) um die Hand seiner Tochter (Sonja Radinger) anhält. Es gilt außerdem die Prinzipien zu wahren, koste es, was es wolle, wenn es sein muss, sogar das Leben. Es kann ja nicht sein, dass die Bullenwiese den Nachbarn gehöre oder dass deren Hund Otkatai der bessere Jagdhund sei als der eigene Ugadai. Wie viel Probenarbeit und Lerneinheiten für die drei überragenden Akteure auf der Bühne unter der Regie von Kilian Trapp nötig waren, lässt sich allenfalls erahnen. Sie stehen fast durchgängig auf der Bühne, die Texte aus der bekannten gelben Reclam-Ausgabe müssen sitzen, Nervosität zu spielen, will auch gelernt sein. Eine Souffleuse gab und gibt es beim Wintertheater Bubesheim nicht. Jede und jeder ist für sich und seine Rolle verantwortlich. Das wird deutlich beim "Aufwärmtraining", das vor jeder Aufführung im Hintergrund und für das Publikum nicht sichtbar stattfindet.

