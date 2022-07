Wintertheater führt Schneewittchen unter freiem Himmel auf

Plus Die Bubesheimer Schauspieler wollten Schneewittchen schon vor zwei Jahren aufführen. Die Pandemie kam dazwischen. Am Samstag wagen sie einen neuen Anlauf.

Aller guten Dinge sind drei, lautet ein Sprichwort. Und so hofft das Wintertheater Bubesheim, dass es sein Open-Air-Märchen „Schneewittchen“ am Samstag endlich aufführen kann. Eigentlich waren Schneewittchen und die sieben Zwerge, samt böser Stiefmutter und einem sprechenden Spiegel, schon für 2020 eingeplant. Doch dann kam das Coronavirus, man verschob zuerst auf 2021 und dann auf 2022. Sonja Radinger, die Regie führt, hofft, dass jetzt nichts mehr dazwischenkommt, denn für einen vierten Anlauf hätte die Truppe nun wirklich keine Lust mehr. Zumal Maria Metz, zuständig für die Kostüme, sowieso schon die Zwergen-Kittel umnähen musste.