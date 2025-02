Zwei platte Reifen – und 2,7 Promille Alkohol im Blut

Die Polizei hat am Samstag in Bubesheim einen stark alkoholisierten Mann aus dem Verkehr gezogen. Wie die Polizeiinspektion Günzburg mitteilte, bekamen die Beamten gegen 15.30 Uhr einen entsprechenden Hinweis. Ein Zeuge sah, wie ein 27-Jähriger mit seinem Pkw fuhr und auf der Straße wendete. Als der Beobachter bemerkte, dass dieser zwei platte Reifen hatte, bot er ihm seine Hilfe an. Der Zeuge bemerkte laut Polizeiangaben sofort, dass der Fahrzeugführer alkoholisiert ist und verständigte die Beamten. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 2,7 Promille. Die Weiterfahrt wurde umgehend unterbunden und Fahrzeugschlüssel sowie Führerschein wurden sichergestellt. Den Fahrzeugführer erwartet nun eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr. (AZ)

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Bubesheim Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Reifen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis