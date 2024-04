Buchsbaumzünsler im Landkreis: Wohin mit befallenen Pflanzen?

Der Buchsbaumzünsler ist wieder aktiv, auch im Landkreis Günzburg. Die Entsorgung der befallenen Baumteile über die Biotonne ist nicht geeignet.

Schnittgut von befallenen Buchsbäumen beziehungsweise wegen des Zünslerbefalls abgestorbene Buchsbäume oder Baumteile müssen so entsorgt werden, dass keine Gefahr besteht, dass Raupen und Eiergelege sich weiterverbreiten können. Das berichtet das Landratsamt Günzburg.

Bei der Entsorgung über die Biotonne oder den Kompost können die für die Tötung des Buchsbaumzünslers benötigten Temperaturen aufgrund der offenen Kompostierung nicht erreicht werden. Eier und Raupen am Strauchschnitt und an befallenen Pflanzen könnten sich weiterentwickeln und der Schädling so weiterverbreitet werden. Daher ist diese Art der Entsorgung nicht geeignet den Buchsbaumzünsler einzudämmen.

Kleine Mengen von Schnittgut können über die Restmülltonne entsorgt werden. Das Schnittgut muss in Plastiksäcken luftdicht verpackt sein.

Größere Mengen der befallenen Pflanzen oder befallenes Schnittgut können in einem Plastiksack verpackt bei allen Wertstoffhöfen mit Sperrmüllcontainern entsorgt werden. Der Schädling kommt dann zusammen mit dem Buchsbaum in die Müllverbrennungsanlage, wo er vernichtet wird.

An diesen Wertstoffhöfen können Pflanzen entsorgt werden

Abgabemöglichkeiten für mit dem Buchsbaumzünsler befallenen Pflanzen bestehen am Abfall- und Wertstoffzentrum in Burgau sowie auf den Wertstoffhöfen in Burtenbach, Günzburg, Ichenhausen, Jettingen-Scheppach, Krumbach, Leipheim, Offingen, Thannhausen und Ziemetshausen.

Die Entsorgung der befallenen Buchsbäume ist gebührenpflichtig. Pro 100 Liter werden fünf Euro an den genannten Abgabestellen berechnet, informiert das Landratsamt.

„Grüner“ nach Sichtung unbefallener Buchsbaum kann kostenfrei als Baum- und Strauchschnitt auf den Wertstoffhöfen oder über die Biotonne und den Kompost entsorgt werden.

Weitere Informationen erteilt die Abfallberatung unter Telefonnummer 08221/95 456 oder im Internet unter kaw.landkreis-guenzburg.de. (AZ)