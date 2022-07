Bühl

vor 47 Min.

Bühl feiert Doppeljubiläum von Feuerwehr und Sportverein

Plus Im größten Bibertaler Ortsteil steigt am Wochenende ein großes Fest: Der VfL Bühl feiert sein 100-jähriges Bestehen, die Feuerwehr existiert bereits seit 150 Jahren.

Von Wolfgang Kahler

In Bühl, einem Ortsteil der Gemeinde Bibertal, wird am Wochenende ein Doppeljubiläum groß gefeiert: Der Verein für Leibesübungen wurde vor 100 Jahren gegründet, die freiwillige Feuerwehr besteht sogar schon seit 150 Jahren. Ein Schwerpunkt ist die Weihe des neuen Einsatzfahrzeuges am Sonntag.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen