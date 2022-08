Bühl

vor 17 Min.

In Bühl muss Wasser verschwendet werden, damit es sauber bleibt

In Bühl in der Gemeinde Bibertal läuft seit mehr als vier Wochen permanent der Außenwasserhahn an der Aussegnungshalle des Friedhofs und darf nicht zugedreht werden.

Plus Die Gemeinde Bibertal schraubt den Wasserverbrauch absichtlich in die Höhe, damit Desinfektionswerte eingehalten werden. Warum dabei Wasser permanent versickert.

Von Ralf Gengnagel

Er ist für uns alltäglich und selbstverständlich: der Griff zum Wasserhahn. Und schon fließt Trinkwasser aus der Leitung. Es zählt zu den wichtigsten Lebensmitteln und muss regelmäßig und umfangreich untersucht werden, damit stets eine einwandfreie Qualität garantiert werden kann. Damit die Wasserqualität auch für alle Bereiche in der Gemeinde Bibertal den Normen entspricht, muss ein Außenwasserhahn an der Aussegnungshalle des Friedhofs auf noch unbestimmte Zeit permanent aufgedreht bleiben – und das schon seit mehr als vier Wochen. Warum das notwendig ist und warum das Wasser einfach in den Boden sickert, erklärt die Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm Netze GmbH, die für den sicheren Betrieb des Bibertaler Trinkwassernetzes verantwortlich ist.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen