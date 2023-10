Eines der schönsten Poster zum EU-Schulprogramm kommt aus Bühl

Ernährungsministerin Michaela Kaniber prämiert die schönsten Poster zum EU-Schulprogramm

Kinder aus 98 bayerischen Schulen und Kindergärten haben für einen Malwettbewerb des Landwirtschaftsministeriums kreative Plakate gestaltet. Damit zeigten sie auch, dass sie am EU-Schulprogramm teilnehmen und täglich Obst, Gemüse, Milch sowie andere ausgewählte Milchprodukte bekommen. Nun hat Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber sechs besonders gelungene Plakate, die beim Wettbewerb „Die schönsten EU-Schulprogramm-Poster“ eingereicht wurden, prämiert. Eines davon kommt aus dem Bibertaler Ortsteil Bühl – genauer: vom Kinderhaus St. Margareta. Von dort waren zwei Vertreterinnen nach München gereist: Erzieherin Nicole Bunder und Elternbeiratsmitglied Marion Trautvetter.

„Ihr Kinder seid wahre Künstler! Ich bin begeistert, mit wie viel Kreativität und Eifer ihr eure ideenreichen farbenfrohen Poster gestaltet habt. Man sieht, dass ihr euch sehr viele Gedanken über Lebensmittel aus eurer Heimat gemacht habt. Genau das ist das Ziel des EU-Schulprogramms. Es ist eben nicht nur ein Programm für, sondern vor allem mit den Kindern“, sagte Landwirtschaftsministerin Kaniber während der Preisverleihung in München. Den jungen Gewinnerinnen und Gewinnern überreichte sie jeweils einen Gutschein für einen Besuch auf einem Erlebnis-Bauernhof ihrer Wahl. „Mir ist sehr wichtig, dass jedes Kind in Bayern weiß, wie Lebensmittel produziert werden und mit welcher Leidenschaft Bayerns Landwirte täglich für uns arbeiten. Was ist da besser geeignet als ein Besuch auf einem unserer vielen Betriebe."

Sechs besonders gelungene Einsendungen

Auf das Siegertreppchen haben es neben dem Kinderhaus St. Margareta auch die städtische Kindertageseinrichtung Josef-Felder-Straße aus Augsburg und der Gemeindekindergarten Moos (Landkreis Deggendorf) geschafft, genauso wie die Franz-von-Agliardis Grund- und Mittelschule aus Teisendorf (Landkreis Berchtesgadener Land), die Grundschule Baierbrunn (Landkreis München) und die Luitpold-Grundschule in Augsburg.

13 Buben und Mädchen, die letztjährigen Vorschulkinder des Kinderhauses St. Margareta (Träger ist die gleichnamige örtliche Kirchenstiftung), haben das Regenbogenbild inklusive Milchstraße und Kühen gemalt. "Außerdem sind Früchte und ist Gemüse in den Farben des Regenbogens abgebildet. "Wir haben gar nicht damit gerechnet, dass wir etwas gewinnen. Die Freude, eine E-Mail aus dem Ministerium mit der Gewinn-Nachricht nach dem Urlaub gelesen zu haben, war umso größer", sagt Kinderhaus-Leiterin Silke Wirbel.

Am EU-Schulprogramm nehmen 8420 bayerische Kindergärten und Schulen teil. Das Programm wird aus Landes- und EU-Mitteln finanziert; der Freistaat hat mit 7,2 Millionen Euro den Großteil der Gelder für das Schuljahr 2022/2023 bereitgestellt. Der Beitrag der EU belief sich auf 5,6 Millionen Euro. Im vergangenen Schuljahr erhielten mehr als 750.000 Kinder so wöchentlich kostenlos eine Portion Obst und Gemüse, 350.000 Kinder bekamen Milch und Milchprodukte. Insgesamt wurden mehr als 21 Millionen Portionen Obst und Gemüse geliefert und rund 10 Millionen Portionen Milch und Milchprodukte. „Durch die Unterstützung des Freistaates ist das EU-Schulprogramm in Bayern eine echte Erfolgsgeschichte. Wir setzen das Programm auch im Schuljahr 2023/2024 unverändert fort", sagte Ministerin Kaniber.

Informationen zum EU-Schulprogramm gibt es unter www.schulprogramm.bayern.de. (AZ/ioa)