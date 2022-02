Warum es in Bühl und Reisensburg keinen Kontoauszugsdrucker mehr gibt

Plus Dass das Gerät der Sparkasse im Günzburger V-Markt nicht zur Verfügung stand, ärgerte viele Kunden. Jetzt gibt es auch in Bühl und Reisensburg keine mehr.

Statt zwei gibt es im V-Markt in Günzburg nur noch einen Geldautomaten. Dafür können die Kundinnen und Kunden an den Kassen Geld bekommen. Der Kontoauszugsdrucker fehlte hingegen zuletzt ganz - was nach den Worten von Sparkassen-Chef Daniel Gastl aber nur vorübergehend war. In Bühl hat die Sparkasse seit Jahresanfang kein Personal, keinen Kontoauszugsdrucker und keinen Briefkasten für Überweisungen mehr, lediglich einen Geldautomaten. "Das bedeutet für alle älteren Kunden, die sich ein Online-Konto nicht mehr antun wollen, eine erhebliche Reduzierung des bisherigen Services. Besonders dreist ist die gleichzeitige Erhöhung der Service-Gebühren", ärgert sich unser Leser Jochen Humbert aus Bibertal in einer Nachricht an unsere Redaktion.